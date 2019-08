SEK-Einsatz in Bamberg: Sohn bedrohte Vater mit dem Tod

Der Mann gilt als psychisch krank - Verdächtige Gegenstände im Rucksack - vor 9 Minuten

BAMBERG - Weil er seinen Vater mit dem Tod bedrohte, nahmen Polizeieinsatzkräfte einen 45-Jährigen am Mittwochabend fest. In Bamberg kam es deshalb zu einem SEK-Einsatz.

In der Bamberger Eichendorffstraße kam es am Mittwoch zu einem SEK-Einsatz. © News5/Merzbach



Am Mittwochnachmittag alarmierte ein 80-Jähriger die Polizei Bamberg. Er teilte mit, dass ihn sein psychisch kranker Sohn damit bedroht habe, ihn zu töten. Er verhalte sich in der gemeinsamen Wohnung immer aggressiver. Für die Festnahme des 45-Jährigen wurde zur Unterstützung ein Spezialeinsatzkommando angefordert. Als der Sohn gegen 18 Uhr das Mehrfamilienhaus in der Eichendorffstraße verließ, konnte er durch Einsatzkräfte widerstandslos festgenommen werden. Da sich in seinem Rucksack verdächtige Gegenstände befanden, verständigten die Polizisten Spezialisten der Technischen Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts, die mit einem Polizeihubschrauber nach Bamberg kamen. Vorsorglich wurden die Bewohner der umliegenden Häuser gebeten, diese zu verlassen. Gegen 20.45 Uhr konnten die Fachleute Entwarnung geben. Von dem Inhalt des Rucksacks ging keine Gefahr aus.



Nachdem der von der Staatsanwaltschaft Bamberg beantragte Haftbefehl wegen Bedrohung vom Ermittlungsrichter abgelehnt wurde, befindet sich der Mann nach Begutachtung durch einen psychiatrischen Sachverständigen zur ärztlichen Behandlung in einer Nervenklinik.

vek