Am Sonntagmorgen ereignete sich ein schwerer Unfall auf der A3 nahe der Anschlussstelle Schlüsselfeld: Der Fahrer eines Audi Q7 hatte offenbar ein Stauende übersehen und prallte mit seinem Wagen ungebremst in die stehenden Fahrzeuge.

Sie ist das Highlight im Bamberger Veranstaltungskalender und zieht Zehntausende Besucher in die Gassen der oberfränkischen Stadt: Seit Donnerstagnachmittag ist die Sandkerwa eröffnet. Wir haben die ersten Impressionen!

Ein brennender Lkw-Anhänger hat am Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz auf der A73 nahe Bamberg ausgelöst. Der Fahrer bemerkte das Feuer, als er kurz nach 18 Uhr nahe Zapfendorf in Richtung Süden unterwegs war.

Im Osten Bambergs kam es am Mittwochabend zu einem mehrstündigen SEK-Einsatz. Ein 80-Jähriger hatte die Polizei verständigt, da sein Sohn ihn mit dem Tod bedrohe. Der 45-Jährige konnte widerstandslos festgenommen werden. Allerdings befanden sich in dem Rucksack verdächtige Gegenstände, weshalb eine Sondergruppe des Landeskriminalamtes mit dem Hubschrauber eingeflogen wurde. Während des Einsatzes mussten die Bewohner einiger Mehrfamilienhäuser in der Eichendorffstraße ihre Wohnungen verlassen. Kurz vor 21 Uhr konnte dann Entwarnung gegeben werden.