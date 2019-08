Auch 2019 gibt es wieder das "New Orleans-Feeling" in Stadt und Landkreis Bamberg. Bereits zum 13. Mal steht Bamberg vom 02.-11. August ganz im Zeichen des Blues & Jazz. An den unterschiedlichsten Orten in Stadt und Landkreis finden in den kommenden Tagen wieder zahlreiche Konzerte statt. Die Auftaktveranstaltung fand bereits am Donnerstagabend im Autohaus Sperber statt. Star-Musiker Tony Bullock verzückte die anwesenden Gäste wieder mit seiner beeindruckenden Stimme. Das Festival ist Deutschlands größtes eintrittsfreies Open Air-Festival, bei dem sich zahlreiche nationale und internationale Stars in der Domstadt und den teilnehmenden Landkreisgemeinden aufhalten und ihre Lieder zum Besten geben. In den kommenden zehn Tagen gibt es insgesamt 70 Konzerte, die den Geist von New Orleans wieder durch die Straßen ziehen lassen. © Frank Märzke