Tritte gegen Kopf: Mann will Frauen helfen und wird verprügelt

Polizei in Bamberg fahndet nach unbekanntem Schläger - vor 1 Stunde

BAMBERG - Weil zwei Frauen vor seinen Augen beleidigt wurden, wollte ein 29-Jähriger im Bamberger Sandgebiet dazwischengehen: Schließlich wurde er von dem Angreifer schwer verprügelt. Er erlitt mehrere Prellungen am Kopf. Die Polizei fahndet nun nach dem unbekannten Schläger.

Als er mitbekam, wie ein Unbekannter gegen 2 Uhr in der Nacht zum Samstag in der Dominikanerstraße zwei Frauen massiv beleidigt hatte, schritt der 29-Jährige ein. Er sprach den Fremden auf sein Verhalten an, worauf dieser ihm sofort Schläge verpasste. Wie die Polizei berichtet, kam es schließlich zum Gerangel. Auch als der 29-Jährige bereits zu Boden ging, trat der Mann noch mehrmals auf den Kopf des 29-Jährigen. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung "Untere Brücke". Durch die Schläge und Tritte erlitt der junge Mann Prellungen am Kopf und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei startete sofort eine Fahndung nach dem bislang unbekannten Täter - bislang jedoch erfolglos. Daher bitten die Beamten nun die Bevölkerung um Hinweise.

Der Tatverdächtige soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein und hatte dunkle Haare, die an der Seite kurz und oben nach hinten gegelt waren. Er hatte südländisches Aussehen und soll laut Polizeiangaben eventuell türkischer Abstammung sein. Zur Tatzeit trug er ein rotes T-Shirt, eine dunkle Jacke sowie eine dunkle, enge Hose.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet.

Zeugen, die den Tatablauf beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.

