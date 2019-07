Schlimmeres verhindern konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schlüsselfeld im Landkreis Bamberg: Zwei Hektar eines Ackers waren hier am Mittwochnachmittag in Brand geraten. Die Helfer griffen rasch ein und verhinderten, dass die Flammen auf ein angrenzendes Waldgebiet übergriffen.

Unbekannte sprengten am Donnerstag einen Geldautomaten in Stadelhofen (Lkr. Bamberg). Dies stellte die Feuerwehr vor unerwartete Probleme: Da sich der Automat im selben Gebäude befindet, in dem auch die Feuerwehr untergebracht ist, konnte diese nicht ausrücken. Zu unklar war die Situation, ob sich noch explosive Gasansammlungen in dem Bereich befinden. Weitere Kräfte der umliegenden Feuerwehren sicherten den Einsatz ab.