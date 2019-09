Versuchter Totschlag auf Sandkerwa: 21-Jähriger in Haft

Auf Mann eingetreten - Fahndung nach Komplizen dauert an - vor 23 Minuten

BAMBERG - Auf der Sandkerwa in Bamberg schlugen drei Männer einen 25-Jährigen brutal zu Boden und traten auf ihn ein. Von den drei Tätern fehle tagelang jede Spur - nun konnte die Polizei einen 21-jährigen Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen. Nach seinen Komplizen wird weiter gefahndet.

Die Innenstadt war belebt, es wurde gefeiert und die Sandkerwa war gerade im vollen Gange, als vor einem Lokal in der Oberen Sandstraße am späten Donnerstagabend, den 22. August, die Gewalt ausbrach: Etwa gegen 22.15 Uhr geriet ein 25-Jähriger laut Polizeiangaben mit drei jungen Männern in Streit.

Kurz darauf verpassten die Unbekannten ihm einen Faustschlag, sodass er zu Boden ging. Dann traten sie weiter auf ihr Opfer, das laut Polizei bereits regungslos am Boden lag, ein. Anschließend ergriffen die drei Täter unerkannt die Flucht, während der Verletzte mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde.

Fahndung nach Komplizen dauert an

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Bamberg ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Mittlerweile konnte die Polizei einen 21-Jährigen aus Bamberg als Tatverdächtigen identifizieren.

Nach Ende der Sandkerwa: Polizei zieht Bilanz

Die Staatsanwaltschaft Bamberg erwirkte gegen ihn einen Untersuchungshaftbefehl. Wie es in einem Pressebericht am Donnerstag heißt, wurde der junge Mann am Mittwoch festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Fahndung nach seinen beiden Komplizen dauert an.

Zur weiteren Aufklärung bittet die Kriminalpolizei um weitere Hinweise von Zeugen, die am Donnerstagabend der Sandkerwa gegen 22.15 Uhr, auf die Auseinandersetzung in der Oberen Sandstraße aufmerksam geworden sind.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen.

jm