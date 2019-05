Vier Lkw brennen in Strullendorf aus: 800.000 Euro Schaden

Brandursache unklar - Feuer auf Firmengelände ausgebrochen - vor 15 Minuten

STRULLENDORF - Auf einem Firmengelände in Strullendorf im Landkreis Bamberg brannten in den frühen Morgenstunden des Sonntag vier Lastwagen und ein Kleintransporter aus. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Laut Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von über 800.000 Euro.

Auf einem Firmengelände in Strullendorf sind am Sonntagmorgen vier Lastwagen sowie ein Kleintransporter ausgebrannt. © News5



Auf einem Firmengelände in Strullendorf sind am Sonntagmorgen vier Lastwagen sowie ein Kleintransporter ausgebrannt. Foto: News5



Gegen 1 Uhr ist auf dem Firmengelände einer Logistikfirma in Strullendorf ein Feuer ausgebrochen. Laut Angaben der Polizei standen vier Lkw und ein Kleintransporter in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot von 150 Einsatzkräften aus. Da zwei der brennenden Lkw an der Laderampe der Firma standen, schlugen die Flammen auch auf einen Teil des Gebäudes über. Mit vereinten Kräften konnten die Helfer das Feuer in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle bringen. Allerdings brannten die Fahrzeuge komplett aus. Laut Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von über 800.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist auch am Sonntagmorgen noch unklar. Die Kripo ermittelt derzeit in alle Richtungen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm