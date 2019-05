Vollsperrung bei Bamberg: Bohrschlamm läuft auf A73 aus

BUTTENHEIM - Ein Verkehrsunfall sorgte auf der A73 am Montag für Chaos und Stau. Ein Nutzfahrzeug verlor auf der Fahrbahn seine gesamte Ladung Schlamm. Die Sperrung der Autobahn dauert an.

Ein Lastwagen hat am Montag, nach einem Unfall, seine Ladung Bohrschlamm auf der A73 verloren. © NEWS5 / Merzbach



Am Montagnachmittag ist ein Sattelzug gegen die Mittelleitplanke auf der A73 bei Bamberg geprallt. Dabei verlor der Sattelzug mit Kipp-Auflieger seine Ladung Bohrschlamm, der auf der Fahrbahn auslief.

Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Kurz vor der Ausfahrt Buttenheim in Richtung Bamberg wurde die Autobahn komplett gesperrt. Auch die Gegenfahrbahn ist betroffen, hier ist nur eine Fahrspur frei. Die Vollsperrung dauert noch bis in die Abendstunden an.

