Endlich Kerwa! Am Donnerstag, den 22. August 2019, fiel der Startschuss zur 69. Ausgabe der traditionellen Bamberger Sandkerwa und damit zu fünf Tagen ausgelassenem Feiern in Bambergs historischer Altstadt. Auch der Wettergott scheint in Feierlaune zu sein – er begrüßte die Besucherinnen und Besucher, die es an den ersten drei Tagen zahlreich durch die geschmückten Gassen zog, mit bestem Sommerwetter.