Bank überfallen: Kripo Würzburg sucht diesen Mann

Er bedrohte Bankangestellte mit einer Waffe - vor 1 Stunde

LOHR AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART - Weil er am Donnerstag vergangener Woche eine Bankfiliale überfallen haben soll, sucht die Kriminalpolizei Würzburg nun mit Fotos nach einem Mann.

Die Kripo Würzburg sucht diesen Mann. © Polizei



Der Täter betrat am Donnerstag vergangener Woche gegen 12 Uhr die Bankfiliale an der Oberen Brückenstraße im Lohr am Main im Landkreis Main Spessart. Er war mit einem Skituch und einer Sonnenbrille maskiert und bedrohte die Angestellten mit einer Schusswaffe. Nachdem ihm Bargeld ausgehändigt wurde, flüchtete der Täter in Richtung Main. Seine Beute verstaute er in einer Stofftasche der Firma "Penny".

Obwohl die Lohrer Polizei sofort eine Großfahndung einleitete, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnte der Täter bisher nicht gefasst werden.