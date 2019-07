Bardentreffen am Sonntag: Heftige Gewitter setzen sich in Nürnberg fest

Starke Regenschauer und Donner machen sich in der Region breit - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Was haben wir geschwitzt! Das Wochenende bringt sie nun endlich, die ersehnte Abkühlung - allerdings mit bitterem Beigeschmack: Heftige Gewitter werden erwartet.

+++ Beim Bardentreffen am Wochenende müssen sich die Besucher auf teils heftige Gewitter einstellen. Schon am Samstag sinken die Temperaturen ein wenig, 29 Grad klingen nach der Hitzewelle beinahe schon angenehm kühl. Bereits am Vormittag können sich einzelne Gewitter entwickeln, die sich wohl über Nürnberg festsetzen. Dabei kann es kurzzeitig zu Starkregen (30 bis 40 Liter pro Quadratmeter) kommen. Auch mittelgroßer Hagel ist laut dem DWD möglich. Die Besucher des Festival werden von Städtischen Mitarbeitern an allen Tagen regelmäßig mit Wasserfontänen beregnet, versprach Steffen Radlmaier vom Nürnberger Amt für Kultur und Freizeit gegenüber der dpa. Die Veranstalter sind auch auf die möglichen Unwetter vorbereitet und stehen im Austausch mit der Feuerwehr.

+++ Am Sonntag halten sich die Gewitter weiterhin. Vor allem in den Mittags- und Abendstunden drohen neben ganztäglichen Regenschauern auch Donner und Blitz. Die Temperaturen pendeln sich im niedriegen 20er-Bereich ein.

+++Zum Montag hin wird es dann zumindest wieder ein bisschen freundlicher. Zwar kann es immer noch zu Regenschauer komme, Gewitter sind allerdings im Laufe des Tages wieder seltener.

