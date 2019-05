Bayern zwischen Sonne und Frost: Die Eisheiligen sind da!

Strahlendes Maiwetter in Franken, Dauerregen im Alpenraum - vor 14 Minuten

NÜRNBERG - Pünktlich zum Wochenstart bringt ein Hoch über der Nordsee die Sonne nach Franken. Gerade für Gärtner ein guter Start in die Hochsaison: Die Eisheiligen, die noch bis 15. Mai dauern, markieren für viele das Ende der gefährlichen Bodenfröste. Momentan ist aber noch Vorsicht geboten, in der Nacht wird es auch in den nächsten Tagen empfindlich kalt.

+++ Sonne, Sonne, Sonne: Die Wetterprognosen für Montag sagen einen strahlenden Tag voraus. Bestimmend für das Wetter in Franken ist ein Hoch über der Nordsee, das Wolken vorerst fernhält. Frische Böen aus Nordost bringen allerdings kalte Luft in die Region, weshalb die Temperaturen auf maximal 14 Grad steigen. In den Alpen bietet sich ein anderes Bild: Hier warnt der DWD vor Dauerregen.

+++ Der Dienstag wird schon deutlich ungemütlicher: Stramme Böen und frische Temperaturen bestimmen den Tag, außerdem bilden sich Quellwolken, die Regen bringen können. In der Nacht gibt es erneut Bodenfrost, die Temperaturen sinken teilweise deutlich unter den Gefrierpunkt..

+++ Auch der Mittwoch hat Regenschauer und Wolken im Gepäck. Hier steigen die Temperaturen ebenso auf maximal 11 Grad.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com