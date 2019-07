Bayreuth: Schrebergarten und angrenzende Wiese fingen Feuer

Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindern - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Am Mittwochnachmittag ist in Bayreuth in einem Schrebergarten und auf einer angrenzenden Wiese ein Brand ausgebrochen.

Gegen 15 Uhr erhielt die Integrierte Leitstelle Bayreuth/Kulmbach Meldung über Rauch bei einer Kleingartenanlage am Oschenberg. Das Grundstück brannte bereits, als die über 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und auch des Rettungsdienstes eintrafen.

Eine Gartenlaube war durch die Flammen bereits komplett zerstört, auch die angrenzende Wiese hatte bereits Feuer gefangen. Ein weiteres Ausbreiten konnte die Feuerwehr schließlich verhindern.

Verletzt wurde niemand. Nach ersten Maßnahmen durch Polizeibeamte der Bayreuther Stadtinspektion übernahm der Kriminaldauerdienst die weiteren Ermittlungen zur bislang noch unklaren Brandursache.

