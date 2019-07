Bei Bauarbeiten in Laufamholz: Rauch in Dach

Rettungskräfte mussten Ziegel entfernen, um die Glutnester zu finden - vor 9 Minuten

NÜRNBERG - Am Donnerstagvormittag rückte die Feuerwehr nach Laufamholz aus, weil sich in einem Dach Rauch entwickelte.

Während Bauarbeiten in einem Haus am Kersbacher Weg in Laufamholz kam es am Vormittag des Donnerstags zu einem kleinen Brand. Die Nürnberger Feuerwehr rückte an, um die Glutnester zu beseitigen. Dafür mussten die Rettungskräfte die Ziegel entfernen und die sogenannte Dachhaut öffnen.

krei