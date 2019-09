Bei Radtour verschwunden: Frau aus Oberfranken wieder da

19-Jährige verließ ihr Elternhaus und kehrte nicht mehr zurück - vor 51 Minuten

KÜPS - Am Montagmorgen brach eine junge Frau im oberfränkischen Küps zu einer Radtour auf - und kehrte nicht mehr nach Hause zurück. Nun ist die 19-Jährige wieder aufgetaucht.

Die 19-Jährige hatte am frühen Morgen das elterliche Anwesen im Landkreis Kronach verlassen, um mit ihrem Fahrrad eine "Tour" zu unternehmen, wie die Polizei schreibt. Von diesem Ausflug ist die Vermisste zunächst jedoch nicht zurückgekehrt. Daher startete die Polizei eine Fahndung und bat auch die Bevölkerung um Hinweise.

Wie die Einsatzkräfte am Mittwoch bekannt gaben, ist die junge Frau nun wieder aufgetaucht. Nach Zeugenaussagen hatte die junge Frau am Dienstag in einem Beherbergungsbetrieb im Raum Schweinfurt übernachtet und sich von dort aus mit ihrem Fahrrad und ihrem Wanderrucksack wieder auf den Weg gemacht. Wohin die junge Damen wollte ist nicht bekannt - ihr gehe es aber gut.

Dieser Artikel wurde am Mittwoch, den 11. September aktualisiert.