Bei Wanderreporterin Isabel waren Abwege erwünscht

Google Maps ist nützlich, doch die Tipps der Einheimischen toppt das nicht - vor 1 Stunde

ZAUTENDORF - Sonnenschein, frische Luft und Tiere – ganz nach meinem Geschmack fing meine Route in Zautendorf an. In dem kleinen Dorf bei Cadolzburg löste ich Wanderkollegin Anne Kleinmann ab.

Wanderreporterin Isabel-Marie Köppel steht vor einer Ausgrabung in Nürnberg Reutles. © Isabel-Marie Köppel



Es war der heißeste Tag meiner viertägigen Tour. So war ich froh, als mir Annes Gastgeber einen Waldweg vorschlug, um nach Gonnersdorf zu gelangen. Dort leben mehr Hühner als Menschen. Dafür haben die Stieglers gesorgt, deren Haselnussplantage ich besichtigt habe.

Mein nächstes Ziel hieß Cadolzburg. Auf einen kleinen Notizzettel kritzelte mir Fritz Stiegler eine Wegbeschreibung. Als (Pilz)Sammlerin erfreute ich mich an Federn und Pilzen, die ich entlang des Trampelpfades fand. Ein toller Blick auf die Cadolzburg krönte den Abschluss des Weges. Bisher kam ich ohne Google Maps gut zurecht. Das hatte ich den Einheimischen zu verdanken. Kurze Zeit später scheuchte mich das GPS jedoch einen Radweg an der Straße entlang. Das gefiel mir nicht sehr gut, aber der Versuch eigene Abwege zu finden, scheiterte. Da wurde mir bewusst wie wertvoll die Tipps bisher waren.

Am nächsten Morgen startete ich in Seukendorf. Schnell gelangte ich von dort nach Veitsbronn, wo ich auf der Kärwa mitfeierte. Bürgermeister Marco Kistner nutzte die Gunst der Stunde für einen Absprung, indem er mich aus dem Ort hinaus begleitete. Die Ruhe an den Feldern entlang und später im Wald tat gut nach dem Kärwatreiben. An einem Blumenfeld halte ich kurz für einen Plausch mit Inge Fleischmann, die gerade ein paar Sonnenblumen für ihre Mutter pflückt. Später in Burgstall treffe ich sie wieder: "Früher tauschten hier die Leute, die von Nürnberger Burg kamen ihre Pferde. Deshalb heißt das hier Burgstall", klärte sie mich auf.

Das Firmengelände von Schaeffler in Herzogenaurach prägte zunächst mein Wanderbild am dritten Tag: große Hallen, surrende Maschinen und der Geruch von Öl lag in der Luft. Ich warf einen Blick in die Azubiwerkstatt und erfuhr viel über E-Mobilität. Danach war es schon wieder Zeit, den Landkreis Erlangen-Höchstadt zu verlassen. Nürnberg Reutles lautete das Ziel. In Hüttendorf, einem Ortsteil von Erlangen, stieß ich auf "Huckepack Erlebnisernten" Auf 14 Hektar können Besucher hier von A wie Aubergine bis Z wie Zucchini alles selbst ernten. In meinem Magen landeten ein paar süße Tomaten.Es ist ein spannendes Konzept, was die Familie Niedermann da auf die Beine gestellt hat. Ab da begleitete mich der Regen bis nach Reutles. Doch die nassen Füße trugen mich trotzdem sicher bis zu meiner Unterkunft.

Am letzten Tag zeigte sich das Wetter dann von seiner besten Wanderseite. Sonnig, aber nicht zu warm. Zum Abschluss wartete in Reutles noch eine Überraschung auf mich. Derzeit finden dort Grabungen statt und ich fühlte mich ein bisschen wie Indiana Jones. "Hier haben wir voraussichtlich vorgeschichtliche Keramik aus der mittleren Bronzezeit um 1500 vor Christus gefunden. Aber auch mittelalterliche Scherben ab dem 13. sowie neuzeitliche bis zum 19. Jahrhundert sind dabei", sagte die Grabungsleiterin Anna Semke.

Den letzten Tag genoss ich noch mal richtig, da ich viel im Wald unterwegs war – und das trotz Google Maps. Auf der Zielgeraden verschlug es mich in den Irrhain bei Kraftshof. Das lauschige Plätzchen wäre perfekt zum Lesen. Beim nächsten Mal habe ich ein Buch dabei.