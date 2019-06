Bei Würzburg: 27-jähriger Motorradfahrer prallt gegen Traktor und stirbt

Es gelang dem Fahrer nicht, rechtzeitig abzubremsen - vor 39 Minuten

ESTENFELD - Am Dienstagnachmittag stürzte ein 27-Jähriger bei Estenfeld mit seiner Maschine und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Motorradfahrer bremste scharf und stürzte, danach prallte er gegen einen entgegenkommenden Traktor.

Der Kradfahrer leitete ein Bremsmanöver ein und kam dabei samt dem Yamaha Motorrad zu Fall. Im Anschluss prallte der 27-Jährige gegen das Traktorgespann. © NEWS5



Der Kradfahrer leitete ein Bremsmanöver ein und kam dabei samt dem Yamaha Motorrad zu Fall. Im Anschluss prallte der 27-Jährige gegen das Traktorgespann. Foto: NEWS5



Der 27-Jährige war gegen 15.10 Uhr mit seiner Yamaha von der B 19 kommend in Richtung Maidbronn unterwegs. Ein ihm entgegenkommender Traktorfahrer wollte nach links in die Maidbronner Straße einbiegen. Der Krad-Fahrer bremste daraufhin scharf, kam mit seiner Maschine zu Fall und prallte gegen den Traktor. Bei dem Sturz zog sich der junge Mann so schwere Verletzungen zu, dass er noch vor Ort verstarb. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 27-Jährigen feststellen.

Bilderstrecke zum Thema Tödlicher Motorradunfall bei Estenfeld: Fahrer prallt gegen Traktor Ein Motorradfahrer prallt gegen einen Traktor und stirbt. Der tragische Unfall ereignete sich am Dienstag Nachmittag bei Estenfeld im Landkreis Würzburg. Der 27-Jährige hatte noch versucht, abzubremsen, es gelang ihm aber nicht rechtzeitig.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde eine Sachverständige angefordert, die gemeinsam mit den Beamten der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt erste Unfalluntersuchungen vor Ort vornahm. Für die Angehörigen des Verstorbenen wurde eine psychologische Betreuung organisiert. Für die Aufnahme des Unfalles war die Sperrung der Fahrbahn notwendig, bei der auch die Freiwillige Feuerwehr Estenfeld eingesetzt war.

Der genaue Hergang des Unfalles ist noch nicht klar und die Aussage von unbeteiligten Zeugen ist für die Sachbearbeiter von großer Wichtigkeit. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457- 2230 in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

lip