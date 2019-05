Beim Abbiegen übersehen: Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß

Mann erlag nach Unfall nahe Schweinfurt seinen schweren Verletzungen - vor 46 Minuten

DONNERSDORF - Ein 34-Jähriger ist am Samstagnachmittag bei einem schweren Unfall im Landkreis Schweinfurt ums Leben gekommen. Eine Autofahrerin hatte den Mann beim Abbiegen übersehen - dann kam es zum Zusammenstoß.

Der Biker war kurz vor 14.30 Uhr mit seiner Maschine auf der Staatsstraße zwischen Donnersdorf und Haßfurt unterwegs. Dort übersah eine Autofahrerin den Mann, als sie nach links in die Straße "Am Rödertor" abbiegen wollte. Der Motorradfahrer prallte mit seiner Maschine frontal gegen den Opel der 36-Jährigen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik - dort erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen.

Die Pkw-Fahrerin und ihre vier Kinder, die mit im Wagen saßen, wurden leicht verletzt und zur Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt, ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um die genauen Umstände zu klären.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jru