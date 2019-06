Bereit für den Höhenflug: Das ist neu auf der Bergkirchweih

Schon am Donnerstag wird das erste Fass angestochen - Bierpreis stabil - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Bei der 264. Erlanger Bergkirchweih sorgen Hochzeiten, eine Taufe und einige neue Fahrgeschäfte für viele Überraschungen. Am Donnerstag wird das erste Fass angestochen.

Das Riesenrad ist das weithin sichtbare Wahrzeichen der Bergkirchweih. In 55 Metern Höhe kann man in aller Ruhe den Blick über das Festtreiben schweifen lassen. Rund eine Million Besucher werden über die zwölf Veranstaltungstage erwartet.



Das Riesenrad ist das weithin sichtbare Wahrzeichen der Bergkirchweih. In 55 Metern Höhe kann man in aller Ruhe den Blick über das Festtreiben schweifen lassen. Rund eine Million Besucher werden über die zwölf Veranstaltungstage erwartet.



Ganz oben ist es ganz ruhig. Während an den Kellern Tausende Menschen entlangwuseln, essen, trinken, in den Achterbahnen kreischen, hört man in 55 Metern Höhe kaum etwas davon. Als wäre der Trubel meilenweit entfernt. Das Auge, alle Sinne, haben nun Muße für den Ausblick über die Stadt Erlangen, die ein weiteres Mal zwölf Tage lang im Ausnahmezustand sein wird.

Erstmals Garten statt Zelt: Kitzmann denkt zum Berg um

Am Donnerstag beginnt in Erlangen die 264. Bergkirchweih. Um 17 Uhr wird Oberbürgermeister Florian Janik das erste Fass anstechen, anschließend geht es bis 17. Juni in einem der weltweit größten Biergärten rund. Am Erlanger Berg laden die Wirte auf ihre Keller und die Schausteller an ihre Buden. Rund eine Million Besucher werden über die zwölf Berg-Tage erwartet.

Bilderstrecke zum Thema Brotzeit, Bier und Blasmusik: Frühschoppen auf der Bergkirchweih Für Freunde der Bergkirchweih gilt am Pfingstsonntag Ausnahmezustand: Zum traditionellen Frühshoppen pilgern Jung und Alt schon in aller herrgottsfrüh hinauf zu den Kellern, um Sitzplätze in Bühnennähe zu ergattern. Bei ausgelassener Stimmung gibt es Bier, Brotzeit und jede Menge Blasmusik.



Ärger wegen Baumarbeiten

Unverändert im Vergleich zum Vorjahr bleibt das Sicherheitskonzept. Nach umfänglichen Bauarbeiten gibt es neue Flucht- und Rettungswege. "Alles wird rechtzeitig fertig", sagt Erlangens Berg-Referent Konrad Beugel. "Über die Jahre verteilt, von 2018 bis 2020, steckt die Stadt Erlangen einen einstelligen Millionenbetrag in den Erhalt des Geländes." Hauptsächlich war in diesem Jahr der Erich Keller betroffen.

Bergkirchweih 2019: Alle Infos zum Berg in Erlangen

Für große Aufregung im Vorfeld hatten die Baumarbeiten auf dem Gelände gesorgt, 25 Bäume stutzte die Stadt Erlangen aus Sicherheitsgründen bis auf den Stamm zurück. "Wir leben jetzt damit, es gefällt keinem", sagt Kellerwirt Udo Helbig. Besonders die große Eiche an seinem Keller, dem Erich Keller, fehlt. "Es war der Stamm-Baum dort oben. Dass er weg ist, hat schon wehgetan." Nur der Stamm ist übrig geblieben. Auch Beugel sagt: "Die Bäume gehören ganz eng zu dieser Kirchweih."

Zumindest neue Sicherheitsauflagen wird es nicht geben, das Konzept aus den Vorjahren hat sich aus Sicht von Polizei und Stadtverwaltung bewährt. Dazu gehören Taschenkontrollen an den Eingängen zum Berg-Gelände und auch die Musik-Pausen am Erich Keller. Rettungskräfte sind an den drei Berg-Wachen sowie am Martin-Luther-Platz, hier auch während des After Bergs, zu finden. Dort, bei den sogenannten Rettungsinseln, kann man sich melden, wenn man sexuell belästigt wird. Im Stadtgebiet ist erstmals auch die Reiterstaffel der Polizei unterwegs. Die Beamten sollen für ein entspanntes und sicheres Fest sorgen.

Bierpreis bleibt stabil

Das ist auch im Interesse der Schausteller und Kellerwirte. "Wir sind gut im Zeitplan", sagt Christoph Gewalt vom Steinbach Keller. Ein Liter Bier kostet wie im Vorjahr 9,50 Euro, eine Limonade 3,50 Euro. Die Bergkirchweih soll schließlich nach wie vor auch ein Familienfest sein. "Wir freuen uns auf eine friedliche Kirchweih", fügt Udo Helbig an. Bei ihm am Erich Keller wird es während des Berg-Gottesdienstes am 16. Juni erstmals eine Taufe geben.

Emotional wird es wahrscheinlich auch bei den anstehenden Hochzeiten zugehen. Erstmals seit 2015 traut Oberbürgermeister Florian Janik drei Paare auf dem Festgelände. Neu ist 2019 außerdem der Berg-Triathlon, ein Mehrkampf am 11. Juni an Schießbuden, beim Werfen oder Losen – mit einem Abschlussgetränk bei Heidi’s Treff. Tickets für je zehn Euro kann man beim Online-Ticketportal Reservix kaufen.

Neue Familien-Achterbahn

Am Ost-Eingang steht das Fahrgeschäft für Mutige, der Flip Fly, in einer Gondel geht es mit Loops und Überschlägen bis zu 24 Meter in die Höhe. Außerdem neu: die Familien-Achterbahn Twister oder das Schwebe-Fahrgeschäft Big Spin, aber auch ein 9D-Actionkino und das Geschicklichkeitsspiel Klo-Gaudi. Und über allem thront wie immer das Riesenrad, 55 Meter hoch und von der ganzen Stadt aus zu sehen.

Während der zwölf Berg-Tage versorgen wir Sie im LiveBlog mit Geschichten, Bildern und Videos vom Festgelände. Neu in diesem Jahr: Täglich hören Sie das "Keller Geflüster – Der Podcast der Erlanger Bergkirchweih".

Noch mehr Wissenswertes über die Bergkirchweih finden Sie auf unserer Facebook-Seite "Der Berg ruft".

KATHARINA TONTSCH