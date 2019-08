Berliner Fußballfans "verschandeln" Parkplätze in Franken

Polizei beklagt unzählige Union-Aufkleber - vor 1 Stunde

HOF - Am Samstag verschandelten Fußballfans - "vornehmlich aus Berlin" - die Parkplätze entlang der A9, insbesondere in Lipperts und Streitau. An unzähligen Stellen wurden Aufkleber angebracht.

Wie die Verkehrspolizei Hof mitteilt, machten sich die Übeltäter vor oder nach der Partie des 1. FC Augsburgs gegen Union Berlin (1:1) gleich an mehreren Parkplätzen entlang der A9 zu schaffen. An unzähligen Stellen wie Toiletten, Laternen und Schildern wurden Aufkleber des Aufsteigers angebracht. Auch Graffiti und andere Schmierereien verunstalten nun die Parkplätze. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 2.500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/704-803 in Verbindung zu setzen.

evo