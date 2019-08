Besonderes Konzerterlebnis „wie Wasser zum Klingen kommt“

Zusammenarbeit vom „Förderkreis pro musica“ und der Stadt Neustadt - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - „Wie Wasser zum Klingen kommt“, erleben die Besucher des Konzertes der „BlechMafia Nürnberg“ am Sonntag, 15. September, in der „NeuStadtHalle am Schloss“. Zu „Klangauftrag: H2O“ lädt der „Förderkreis pro musica“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Neustadt um 19.30 Uhr ein.

Die „BlechMafia Nürnberg“ lässt beim Konzert in der „NeuStadtHalle“ am 15. September „Wasser zum Klingen bringen“. © Dirk Eidner



Wer bisher gedacht hat, das Thema Wassermusik zu kennen wird sich nach der Konzert-Ankündigung wundern: Versunkene Piraten, gefrorene Superhelden, Hamburgs schwarze Schwäne, mit Krebsen tanzende Melonen - all das verwandelt die „BlechMafia Nürnberg“ auf ihrer musikalischen Kreuzfahrt durch die Musikgeschichte mit Witz und Charme in ein kurzweiliges Hörerlebnis.

Die „BlechMafia Nürnberg“ ist das erste Syndikat der Welt, das mit Klängen statt schlagkräftigen Mitteln überzeugt. Brillante Trompetenklänge, symphonische Posaunenstimme, verfeinert durch Horn und Tuba, mit Schlagwerk gewürzt – kurzum: Von eleganter Kammermusik, symphonischen Klängen bis hin zum Jazz wird alles geboten. Der Klangauftrag ist es, Klein und Groß für die Musik zu begeistern. So lädt „pro musica“ zum Auftakt der Herbst-Winter-Konzertsaison dazu ein: „Lassen Sie sich entführen von der ‚BlechMafia Nürnberg‘!“

Es spielen Regina Scherer und Matthias Eckart (Trompeten), Stephen Jenkins (Posaune), Charly Hopp (Horn), Susumu Kakizoe (Tuba) und Wolfgang Schniske (Schlagwerk) unter anderem „Wassermusik“ von Georg Philipp Telemann, Pjotr Iljitsch Tschaikowski, Claude Debussy, Alan Menken, Michael Giacchino, Simon and Garfunkel und Herbie Hancock.

Der Kartenvorverkauf erfolgt in den Neustädter Buchhandlung Dorn und Schmidt sowie online unter www.reservix.de. Kartenreservierungen für die Abendkasse sind unter Telefon 09161/61586 oder promusica.nea@gmx.de möglich. Einlass in die „NeuStadtHalle“ ist ab 18.30 Uhr.

Mit Tango sowie dem Duo Wolfram und Bettina Born (Klavier und Akkordeon) wird die Konzertsaison am Sonntag,13. Oktober, in der Rathaus-Ehrenhalle fortgesetzt und am Sonntag, 10. November zu einem Kammermusikabend für Sopran, Viola und Klavier mit Elisabeth Ort, Karoline Hofmann und Britta Köstner eingeladen. Melodien aus dem alten und neuen Russland erklingen am Sonntag, 29. Dezember, in der Rathaus-Ehrenhalle. Zu Gast ist das Ensemble „Balalaika Classique“ azs St. Petersburg mit Maria Belanoskaja (Domra), Alexander Kuchin (Balalaika) sowie Viktor Varsanoview (Bajan). Alle Konzerte beginnen um 17 Uhr.

Zehntes „Festliches Neujahrskonzert“

Mit einem besonderen Programm kündigt Ulrike Wesche, Vorsitzende von „pro musica“ das Festliche Neujahrskonzert am Sonntag, 12. Januar, in der „NeuStadtHalle am Schloss“. Für die Jubiläumsauflage des zehnten Neujahrskonzertes wird das Würzburger Kammerorchester spezielle Kompositionen darbieten. Zum 250. Geburtstag des großen Meisters gratuliert das „Pegasus Trio“ am Sonntag, 9. Februar, in der Rathaus Ehrenhalle mit „Beethoven plus…“. Dazu lassen Michaela Buchholz (Violine/Viola), Christian Mattick (Flöte) und Thomas Etschmann (Gitarre) auch Werke zeitgenössischer Komponisten erklingen.

„Eine Melodie singt mein Herz, die du gesungen…“ lautet der Titel des Konzertes mit Werken vergessener jüdischer Komponisten der Romantik, die das „Gernsheim-Duo“ mit Naoko Christ-Kato (Klavier) und Anna Gann (Gesang) am Samstag, 14. März, in der Ehrenhalle darbieten werden. In die Johanneskirche in Diespeck lädt der Förderkreis „pro musica“ zum Saisonabschluss am Sonntag, 19. April, ebenfalls um 17 Uhr ein. Barock- und Renaissancemusik hat das „ensemble sonorizzonte“ unter Titel „Caprice“ gestellt. Interpreten sind Jessica Kuhn (Barockcello/Violoncello piccolo), Arno Jochem de la Rosée (Viola da Gamba) und Andreas Arend (Teorbe/Laute).

Für alle Konzerte erfolgt der Kartenvorverkauf in den Neustädter Buchhandlung Dorn und Schmidt sowie online unter www.reservix.de.

nb/hjm