Betrunkene demoliert Opel bei Chaos-Fahrt - und geht aufs Dorffest

SONNEFELD - Eine 34-Jährige schien am Wochenende in Feierlaune gewesen zu sein. Nach einer Irrfahrt in Sonnefeld (Landkreis Coburg) war das Auto der Frau total beschädigt. Doch davon ließ sich die sichtlich Angeheiterte nicht abhalten, einen Abstecher zum Dorffest zu machen.

Am späten Sonntagnachmittag war die Frau von Mitwitz in Richtung Neustadt unterwegs. In einer scharfen Linkskurve, kurz vor Wörlsdorf, verlor die 34-Jährige die Kontrolle über ihren Opel Corsa und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr sie zwei Kurventafeln. Das Auto der sichtlich Betrunkenen war laut Polizei "total beschädigt". Doch das kümmerte die Feierlaunige anscheinend nicht. Mit ihrem Corsa fuhr sie in einen Neustadter Stadtteil und besuchte das örtliche Dorffest.

Ein anderer Verkehrsteilnehmer notierte nach dem Unfall allerdings das Kennzeichen der Dame, woraufhin eine Polizeistreife die Frau, die inzwischen weiter Alkohol getrunken hatte, zur Rede stellte. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,32 Promille an. Der Führerschein wurde sichergestellt.

