Betrunkener rammt BMW in Franken von Straße: Mann schwer verletzt

Unfallverursacher auf Bundesstraße zu schnell unterwegs - Weitere Verletzte - vor 1 Stunde

HOF - Er war stark alkoholisiert und viel zu schnell: Ein Autofahrer verwickelte am Samstagnachmittag in Hof zwei weitere Autos in einen Unfall. Mindestens ein Mann wurde schwer verletzt.

Die Verbindung der B15 bei Hof, die auf die Autobahn führt, ist unrühmlich bekannt - immer wieder kommt es hier zu schweren Unfällen, oft spielt überhöhte Geschwindigkeit dabei eine Rolle. Am Samstagnachmittag rammte ein stark Betrunkener gleich zwei Autos von der Bundesstraße. Der Mann wollte einen anderen Wagen überholen, verlor aber beim Wiedereinscheren die Kontrolle und kam ins Bankett. "Dabei geriet er ins Schleudern und stieß auf der Gegenfahrbahn mit den anderen Autos zusammen", sagt ein Sprecher der Hofer Verkehrspolizei.

Wie stark der Mann alkoholisiert war, bleibt zunächst unklar - er sei jedoch weit über der vorgeschriebenen Promillegrenze gewesen, so die Polizei.

Mindestens ein Mann wurde schwer verletzt. "Mit einem Rettungsspreizer mussten wir die Tür der Fahrerseite entfernen, um eine Rettung des Patienten zu ermöglichen", erklärt der Einsatzleiter der Feuerwehr. Zwei weitere Personen erlitten ebenfalls Verletzungen, sie sind jedoch noch zur Behandlung in einer Klinik. Genaueres zu ihrem Zustand könne man noch nicht sagen, so der Sprecher. Der Unfallverursacher kam ohne Schäden aus seinem Wagen.

