Mehrere Zeugen informierten am Donnerstagabend die Polizei über bewaffnete Männer, die mit Schusswaffen in der Straße "Pfarr" in Hof unterwegs waren. Die Beamten rückten sofort aus und sperrten das Gebiet weiträumig ab. Schließlich fanden sie die beiden - einen 17-Jährigen und einen 24-Jährigen - in einer Wohnung in der "Pfarr" und nahmen sie fest. Es stellte sich heraus, dass die jungen Männer mit Softair- und Spielzeugwaffen um sich geschossen hatten. Dabei soll auch ein Passant getroffen worden sein, der jedoch unverletzt blieb. © NEWS5 / Fricke