Beziehungsstreit eskaliert: Frau schlägt Partner krankenhausreif

Mann verbrachte Nacht nach mehreren Zwischenfällen in einer Arrestzelle - vor 51 Minuten

OESLAU - Ein Beziehungsstreit hat die Polizei im Landkreis Coburg am Sonntag bis in die Nacht hinein beschäftigt: Ein Paar war dort am Sonntagnachmittag in Streit geraten, die Frau verletzte den Mann dabei so, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Auseinandersetzung war damit allerdings noch nicht beendet.

Der Streit zwischen den Partnern nahm laut Polizei am Sonntagnachmittag seinen Lauf. Eine 57-Jährige hatte demnach während einer Auseinandersetzung ihren Partner geschlagen, der daraufhin im Krankenhaus behandelt wurde. Der 55-Jährige konnte allerdings weder genau beschreiben, was passiert war, noch, was der Auslöser für den Streit gewesen war. Laut Polizei war der Mann stark alkoholisiert.

Seine Partnerin hatte die Beziehung nach den Handgreiflichkeiten beendet und ihrem Ex-Freund die Rückkehr in ihre Wohnung verboten. Gegen 22 Uhr tauchte der Mann allerdings erneut in Oeslau auf - und zwar in der Garage der 57-Jährigen, wo er sich offenbar an deren Auto zu schaffen machte. Die Frau rief die Polizei, eine Streife bekam dann mit, wie der Mann die Herausgabe von Gegenständen verlangte, die sich noch im Haus seiner Ex befanden. Nachdem er diese bekommen hatte, wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen, woraufhin der 55-Jährige den Tatort verließ. Kurz nach Mitternacht tauchte er allerdings erneut an dem Wohnhaus auf. Die Geduld der Beamten war daraufhin erschöpft - der Mann verbrachte den Rest der Nacht in einer Arrestzelle, wie die Neustädter Polizei in einer Pressemitteilung schreibt.

