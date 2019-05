Beziehungstat? Zwei Leichen nach Brand in Unterfranken

BERGRHEINFELD - Nach einem Wohnhausbrand in der Gemeinde Bergrheinfeld nahe Schweinfurt sind am Dienstag die beiden Leichen eines getrennt lebenden Ehepaars gefunden worden. Die Kripo ermittelt nun wegen eines Tötungsdeliktes.

In Bergrheinfeld im Landkreis Schweinfurt hat die Polizei am Dienstagmorgen die beiden Leichen eines getrennt lebenden Ehepaars entdeckt. Nun ermittelt die Kripo. © NEWS5 / Paso, NEWS5



Gegen 6.50 Uhr ging bei der Polizei Schweinfurt ein Notruf ein: Ein Zeuge teilte mit, dass ein Mann in Bergrheinfeld seine von ihm getrennt lebende Ehefrau umgebracht haben soll. Sofort rückte ein Großaufgebot der Polizei und Feuerwehr in die Würzburger Straße aus. Im Erdgeschoss des Wohnhauses fanden die Einsatzkräfte schließlich die Leiche eines 53-Jährigen vor. Im Keller, wo sich ein Feuer ausgebreitet hatte, lag dann die auch noch die Leiche seiner 41-jährigen Ehefrau, die von ihm getrennt lebt.

Die genauen Todesumstände sind aktuell noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Kripo Schweinfurt geht allerdings von einem Tötungsdelikt und einer mutmaßlichen Beziehungstat aus. Aktuell liegen keinerlei Hinweise dafür vor, dass eine dritte Person an dem Tatgeschehen beteiligt war, so die Polizei am Dienstagvormittag. Ein Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Schweinfurt ist bereits vor Ort, um sich ein Bild der Lage zu machen. Im Gemeindehaus der Stadt wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet, wo Angehörigen Hilfe von einem Kriseninterventionsteam finden.

