Bibbernde Kälte: Minusgrade in der Nacht zum Freitag möglich

Am Wochenende folgen viel Sonne und warme Temperaturen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Warm anziehen sollten sich alle Nachtschwärmer am Abend: Dann soll das Thermometer erstmals nach dem Sommer wieder in den Minusbereich sinken. Am Tag wird es dafür bei viel Sonne deutlich angenehmer.

+++ Nach ersten Schätzungen des Wetterochs sollen die Temperaturen in der Nacht zum Freitag auf -2 bis -3 Grad sinken. Somit ist örtlich Bodenfrost möglich. Auch Mütze und Schal könnten erstmals nach dem Sommer wieder zum Einsatz kommen.

+++ Am Freitag und Samstag ist es tagsüber sonnig und niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 16 und 21 Grad. Es weht lediglich ein schwacher Wind aus Nordost. Die Nächte bleiben weiterhin frisch.