Ein Garagenbrand hatte in Döllnitz bei Pressath im Landkreis Neustadt/Waldnaab beim Eintreffen der Feuerwehren kurz nach Mitternacht schon auf eine angebaute Scheune übergegriffen. Dennoch gelang es den rund 200 Helfern mit massivem Wassereinsatz, das Gebäude in letzter Minute zu retten.

Über hundert Einsatzkräfte suchten in der Nacht zum Sonntag am Fichtelsee nach einem Schwimmer, der im Wasser plötzlich verschwunden war. Taucher, ein Polizeihubschrauber und auch Suchhunde kamen zum Einsatz. In der Nacht wurde die Suche eingestellt, da sich keine Hinweise auf eine vermisste Person ergaben und auch keine Kleidung aufgefunden wurde.