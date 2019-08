Biker, wehende Mähnen und Metal-Party: Die Wochenend-Bilder!

NÜRNBERG - An die 1000 Biker auf Tour durch Nürnberg, knapp 100 Rösser beim Pferdetag in Buch und eine ekstatische Metal-Party in Dinkelsbühl: Das Wochenende hatte Zunder - und wir die Bilder.

Bilderstrecke zum Thema Bilder: Spektakuläre Motorradausfahrt! 1000 Biker übernehmen Nürnberg Zumindest für ein paar Stunden übernahmen gut 1000 Motorräder den Nürnberger Stadtsüden. Rund um das Kongresszentrum reihte sich eine Maschine an die nächste, um an der traditionellen Ausfahrt von Radio Gong teilzunehmen. Wir haben die Bilder!



Bilderstrecke zum Thema Mit 100 PS durchs Knoblauchsland: Der Pferdetag in Buch Große Kaltblüter und kleine Ponys, Kutschen und Gespanne aller Art, historische Shows und Reiterquadrillen: Der Bucher Pferdetag lockte auch in diesem Jahr über 3000 Besucher an. Auf dem Festplatz in Buch ging es am 18. August diesmal um den Stamm: Die Pferdefreunde zeigten unter anderem, wie mühsam es vor 100 Jahren war, Holzstämme mit Pferdestärken aus dem Wald zu ziehen.



Bilderstrecke zum Thema Elben, Dinos, Schutzanzüge: Metal-Party am Summer Breeze Open Air Die Metaler sind bekannt dafür, ihre langen Haare zu schütteln und sich bevorzugt in Schwarz zu kleiden. Doch in ihnen steckt so viel mehr: Fans von epischen Legenden, Freunde von unterhaltsamen Bühnenshows und auch der ein oder andere Kindskopf. Auf dem Summer Breeze Open Air traten einige Bands auf, die einige - oder alle - dieser Eigenschaften in sich vereinen.



Bilderstrecke zum Thema Bilder: So irre kostümierten sich die Metaler auf dem Summer Breeze Tagelang wird das beschauliche Dinkelsbühl im August zum Metal-Mekka Deutschlands. Tausende pilgern nach Mittelfranken, um eine irre Party mit Bier, Metal und ihren Lieblingsbands zu feiern. Manche greifen dafür tief in die Kostüm-Kiste. Diese kuriosen, niedlichen und verrückten Besucher haben wir vor die Linse bekommen.



Bilderstrecke zum Thema Bank-Räuber, Haie und Karibik-Flair: So war der Zirndorfer Kärwa-Umzug Die Zirndorfer Kärwa ist Kult, der zugehörige Umzug sowieso. Am Samstag zogen wieder Tausende durch die Innenstadt. Neben Freude, Überschwang und etwas Alkohol gab es aber auch ernste Töne. Gleich mehrere Wagen beschäftigten sich etwa mit Umweltschutz und dem Bienensterben. Wir haben die Bilder!



Bilderstrecke zum Thema Volles "ClubHaus": Erster Blick in den neuen Fan-Shop Clubprofis am Laternenmast, die Fans im Inneren des neuen Schmuckstücks am Josephsplatz: Zur Eröffnung stürmten Hunderte Anhänger des 1. FC Nürnberg das "ClubHaus" in der Innenstadt. Der neue Fan-Shop soll den Verein in der Stadt etablieren - und eine ganz besondere Liebe manifestieren. Wir haben die Bilder!



Bilderstrecke zum Thema Zünftig und fesch: Der Party-Freitag am Juravolksfest Zum Endspurt auf dem Juravolksfest feierten die Besucher am Freitagabend nochmal ausgelassen. Während in der Großen Halle Wickies ("boarisch, griabig, rockig") aufspielten, sorgten in der Kleinen Halle "Ö'Ha" für Stimmung. Die Partymeute hatte sich einmal mehr in Dirndl und Lederhose fein herausgeputzt.



Bilderstrecke zum Thema Freibier und Musik beim Festwirtsaufzug zur Weißenburger Kirchweih In nicht einmal einer halben Stunde waren die von der Brauerei Schneider gestifteten Fässer leer: Vor dem Festwirtsaufzug zur Weißenburger Kirchweih erwies sich der Freibierausschank am Ludwigsbrunnen einmal mehr als beliebter Treffpunkt.



