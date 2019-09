Bis zu 21 Grad: Der Donnerstag wird mild-herbstlich

Sommerliche Aussichten aufs Wochenende - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bis zum Wochenende werden die Aussichten immer besser - zumindest wettertechnisch. Los geht's am Donnerstag mit 21 Grad, am Wochenende steigt das Thermometer sogar bis auf sommerliche 26 Grad.

+++ Die Nacht zum Donnerstag gestaltete sich mit Temperaturen von mindestens 14 Grad verhältnismäßig mild. Im Verlauf des Tages steigt das Thermometer auf bis zu 21 Grad und es ist überwiegend bewölkt.

+++ Während der Himmel am Freitag morgens noch in blau strahlt, kann sich die Sonne im Verlauf des Tages nicht gegen die Wolken durchsetzen. Trotzdem muten Höchsttemperaturen von 22 Grad noch recht sommerlich an.

+++ Von Samstag bis Montag erlebt der Sommer ein kurzes Comeback: Der Wetterochs prophezeit uns regenfreien Sonnenschein bei bis zu 26 Grad.