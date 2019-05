Bis zu 21 Grad! Sonne satt am Vatertag

Feiern im Freien ist an Christi Himmelfahrt möglich - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Mittwoch ziehen graue Regenwolken auf. Doch der Vatertag ist gerettet: Pünktlich zum Donnerstag lockern die Wolken wieder auf. 21 Grad sind in Franken drin! Bis Sonntag bleibt uns das Wetter gewogen. Es soll heiter bis wolkig und trocken bleiben.

+++ Am Mittwoch wird es bei maximal 14 Grad ziemlich nass. Immer wieder kommt es zu kleineren Regenschauern, die Sonne durchbricht die Wolkendecke den gesamten Tag über nicht.

+++ Der Donnerstag, also der Vatertag, wird dann zum Glück wieder besser: Bei 21 Grad ist die Regenwahrscheinlichkeit aktuell gleich Null. Doch egal, welches Wetter uns im Endeffekt der Feiertag beschert, wir haben für jede Situation den passenden Ausflugstipp.

Hier geht es zu den Vatertags-Tipps.

+++ Am Freitag klettert das Quecksilber sogar auf die 22-Grad-Marke. Die Wolken bleiben zwar, doch Sonnenanbeter kommen auf keinen Fall zu kurz. Am Wochenende dürfte uns dann endlich das heißersehnte Freibad-Wetter erreichen. Bis zu 27 Grad werden am Samstag erwartet.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com