Bis zu 24 Grad: Der Freitag wird warm und mild

Jede Menge Sonnenschein am Wochenende - Kein Regen in Sicht - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Hoch wandert derzeit von den Britischen Inseln zum Balkan und sorgt für ein wohlig-warmes Wochenende in Franken: Bis zu 24 Grad sind am Freitag drin. Am Samstag und Sonntag könnte das Thermometer sogar an der 26-Grad-Marke kratzen.

+++ Zwar sorgen am Freitag vereinzelt Westwinde für Wolken über der Region, trotzdem werden maximal zwischen 21 und 24 Grad erreicht. Beim Nürnberger Opernball am Abend muss somit niemand im Kleidchen frieren.

+++ Von Samstag bis Montag liegen wir dann im Kern des angekündigten Hochs. Es wird sonnig und bleibt trocken bei fast schon sommerlichen Temperaturen von 23 bis 26 Grad. Einem Besuch auf dem Nürnberger Altstadtfest oder dem Herbstmarkt steht somit - zumindest wettertechnisch - nichts im Weg.

