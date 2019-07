Bis zu 24 Grad! Sonne und Wolken im Wechselspiel

Wetter schlägt in den nächsten Tagen keine Kapriolen - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - In den kommenden Tagen wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder am Himmel ab. Richtig sommerlich wird es zwar nicht, allerdings pendeln sich die Temperaturen immerhin zwischen 24 und 26 Grad ein.

+++ Am Mittwoch klettert das Thermometer auf bis zu 24 Grad in Franken. Es ist wechselnd bewölkt mit leichten Zwischenaufheiterungen. Zudem kann es vereinzelt regnen oder gewittern. In der Nacht kühlt es auf 16 bis 11 Grad ab.

+++ Am Donnerstag kämpft sich die Sonne mehr und mehr zurück: Bei Spitzenwerten um die 26 Grad wird es etwas wärmer. Auch die Wolkendecke lockert immer wieder auf.

+++ Am kommenden Wochenende wechseln sich Sonne und Wolken abermals am Himmel ab. Die Temperaturen pendeln sich um die 26 Grad ein.