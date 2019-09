Bis zu 25 Grad: Milder Montag läutet Kaltfront ein

In der Nacht zum Dienstag sorgt ein Wolkenband für Regen - vor 3 Minuten

NÜRNBERG - Nach einem traumhaften Spätsommerwochenende mit viel Sonnenschein bleibt es auch am Montag mit Temperaturen von bis zu 25 Grad angenehm mild. Eine leichte Brise und einige Wolken sind allerdings der Vorbote einer Kaltfront.

+++ Der Montag startet zwar mit einigen Wolken, dafür bleibt es in der Region trocken und das Thermometer kratzt an der 25-Gra-Marke. Aufheiterungen sorgen tagsüber immer wieder für gute Laune. Der Westwind frischt in Böen auf.

+++ In der Nacht zum Dienstag rückt dann eine Kaltfront an, die Wolken und Regentropfen im Gepäck hat. Am Tag sinken die Temperaturen auf 18 Grad. Vereinzelt kann es in Franken und der Oberpfalz immer wieder regnen. Auch der Wind legt zu und frischt in Böen auf.

+++ Gute Nachrichten für Mittwoch: 75 Prozent Wahrscheinlichkeit für Sonnenschein sorgen für gute Laune. Das Hoch, das uns zur Wochenmitte verwöhnt, soll nach Angaben des Wetterochs bis über das kommende Wochenende hinaus anhalten. Die Temperaturen steigen von 16 Grad am Mittwoch auf bis zu 24 Grad am Samstag und Sonntag.

15.09.2019, Bayern, Bad Staffelstein: Zahlreiche Menschen nutzen das schöne Wetter für einen Ausflug auf den Staffelberg. Foto: Nicolas Armer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Nicolas Armer/dpa



15.09.2019, Bayern, Bad Staffelstein: Zahlreiche Menschen nutzen das schöne Wetter für einen Ausflug auf den Staffelberg. Foto: Nicolas Armer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Nicolas Armer/dpa