Bis zu 26 Grad: Das Wochenende wird spätsommerlich!

Die Regenwolken verziehen sich - Landesweit viel Sonne - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Picknick-Wetter ist in den kommenden Tagen garantiert: Viel Sonne und Temperaturen mit bis zu 26 Grad bescheren den Franken ein spätsommerliches Wochenende. Die Aussichten für nächste Woche sind dann allerdings nicht mehr ganz so erfreulich.

+++ Am Samstag und Sonntag liegen wir im Kern des angekündigten Hochs. Es bleibt sonnig und trocken bei fast schon sommerlichen Temperaturen von 23 bis 26 Grad. Einem Besuch auf dem Nürnberger Altstadtfest oder dem Herbstmarkt steht somit - zumindest wettertechnisch - nichts im Weg.

+++ Der Montag startet grau mit einer dicken Wolkendecke - allerdings soll es in der Region trocken bleiben. Trotz Wind und Wolken liegen die Temperaturen bei rund 26 Grad.

+++ Ab Dienstag fließt dann kühlere Island-Luft zu uns: Die Höchsttemperaturen liegen nur noch bei 17 Grad. Dazu verdecken etliche Wolken den Blick zur Sonne.

Bilderstrecke zum Thema

Am Freitag feiert Nürnberg den Opernball. Zahlreiche Prominente haben sich dazu angekündigt. In Fürth fahnden Trödler nach Kunst und Krempel. Der Grafflmarkt steht an. Beim Altstadtfest auf der Insel Schütt wird derweil getrunken und gegessen. Sportlich geht es in Erlangen und Neumarkt zu. Hier finden diverse Laufwettbewerbe statt. Diese Veranstaltungen und viele weitere finden Sie in unserer Event-Bildergalerie.