Bis zu 31 Grad! Der Samstag wird knackig heiß

Vereinzelt können Hitzegewitter in der Region auftreten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Sommer kehrt am Wochenende mit voller Wucht zurück. Auf bis zu 31 Grad klettert das Thermometer am Samstag. In der kommenden Woche wird es sogar noch wärmer.

+++ Badehose an, Getränke kühl stellen und entspannen, denn der Sommer gibt ein starkes Comeback. Am Samstag erreicht das Thermometer bis zu 31 Grad. Es ist heiter bis wolkig. Gelegentlich weht ein laues Lüftchen aus Südwest.

+++ Am Sonntagmorgen überquert uns von Nordwesten eine Kaltfront. Vereinzelt können Schauer und Gewitter auftreten. Am Vormittag heitert das Wetter auf. Es soll trocken bleiben bei Höchsttemperaturen um die 29 Grad. Der in Böen starke Wind weht aus Nordwest.

+++ In der neuen Woche wird es dann nochmal richtig tropisch: Von Montag bis Donnerstag pendelt sich das Thermometer zwischen 30 und 35 Grad ein. Immerhin in den Nächten kühlt es auf unter 20 Grad ab.