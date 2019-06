Bis zu 41 Grad: Die kommende Woche wird extrem heiß

Wetterexperten prophezeien Mega-Hitze - Abkühlung nicht in Sicht - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Bis zu 41 Grad sind in der kommenden Woche drin - denn eine Heißluft-Blase aus der Sahara bringt die Mega-Hitze nach Franken und in die Oberpfalz. Regen ist absolut nicht in Sicht, dafür wird ein Tag heißer als der andere.

+++ Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken am Himmel über Franken und der Oberpfalz ab. Örtlich kann es zu leichten Gewittern kommen, weitestgehend bleibt es aber trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 26 und 29 Grad. Noch ist es angenehm warm.

+++ Dies ändert sich allerdings schnell mit der neuen Woche. Direkt am Montag steigen wir mit bis zu 30 Grad und Sonne satt ein. Das war aber noch lange nicht alles: Täglich steigen die Temperaturen weiter an und erreichen zur Wochenmitte Spitzenwerte: Für Mittwoch meldet der Wetterochs 35 bis 41 Grad in der Region.

+++ Am Donnerstag werden laut wetter.com in Nürnberg bis zu 37 Grad erreicht. Übrigens: Abkühlung ist erst einmal nicht in Sicht. Viel Trinken und ausreichend Sonnenschutz sind in der kommenden Woche also unerlässlich.

Darum kommt die Hitze nach Franken

Sonnig, trocken und heiß wird es hier, weil eine Heißluft-Blase von der Sahara aus nach Norden wandert. Die Hitze breitet sich dann auch über Deutschland, aber vor allem über Süd- und Ost-Frankreich aus: Dort wird sogar die 40-Grad-Marke geknackt. Für die Region ist so oder so klar: Es wird sehr, sehr heiß werden.