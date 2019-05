Blaue Nacht und Marijuana March: Das Wochenende in Bildern

Die schönsten Fotos der Veranstaltungen in Franken und der Oberpfalz - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Magische Momente in Nürnberg, schrille Kostüme in Fürth. Am Wochenende war in der Region wieder viel los, insbesondere die Blaue Nacht lockte trotz durchwachsenem Wetter bis zu 100.000 Besucher an. Aber auch sonst hatte die Region einiges zu bieten. Hier gibt es die schönsten Bilder im Überblick!

Bilderstrecke zum Thema Lichterspektakel und dynamische Choreo: DJ Bobo rockt in der Arena "KaleidoLuna" heißt die neue Bühnenshow von DJ Bobo. Dementsprechend bildgewaltig war auch sein Auftritt am Sonntag in der Nürnberger Arena. Mit dynamischen Choreografien und bunten Lichtmustern verwandelte er den Konzertsaal in ein riesengroßes Kaleidoskop - unterlegt mit seinen neuen Songs und größten Hits.



Bilderstrecke zum Thema Vizemeister und Aufsteiger: Falcons feiern Saisonabschluss Ganz Nürnberg ist stolz auf diese Mannschaft: Die Falcons haben mit ihrem Aufstieg in die Basketball Bundesliga für Furore gesorgt und alle positiv überrascht. Am Sonntagabend ging eine Wahnsinns-Saison endgültig zu Ende, auf der Abschlussfeier feierte man gemeinsam den Aufstieg und die Vizemeisterschaft.



Bilderstrecke zum Thema Alle Bilder: So war der erste Global Marijuana March in Fürth 150 überwiegend junge Menschen haben beim ersten Global Marijuana March durch Fürth die Legalisierung von Cannabis gefordert. Auf ihrem Weg vom Marktplatz zur kleinen Freiheit protestierten sie mit bunten Botschaften und schrillen Kostümen. Wir haben die Bilder!



Bilderstrecke zum Thema Harte Biker, weiches Herz: Toy Run macht in Erlangen Halt Kleine Herzenswünsche erfüllen und Kinder lachen sehen: Darum geht es beim Toy Run. Insgesamt 170 herzensgute Biker düsten am Samstag vom Heusteg nach Dechsendorf bis zu Kinderklinik. Und das für einen guten Zweck. Denn die Teilnehmer spendeten dabei für die kleinen Patienten.



Bilderstrecke zum Thema Catwalk in der Innenstadt: 10. Nacht der Sinne in Neumarkt Es war eine kalte Nacht der Sinne - aber die Neumarkter und ihre Gäste wussten sich zu helfen und flanierten mit Anorak und Handschuhen durch die Stadt. Besser hatten es da die Besucher im Neuen Markt - in dem beheizten Gebäude konnten sie sich aufwärmen. Doch trotz der Kälte kamen etliche Besucher zur Nacht der Sinne.



Bilderstrecke zum Thema "Heben gehört zum Leben": Erlanger stemmen Trabi für den guten Zweck Bei der Veranstaltung "Heben gehört zum Leben" von "Wellways Sports" in Erlangen ließen die Teilnehmer am Sonntag die Muskeln spielen. Dabei galt es, einen Trabi anzuheben - und damit Geld für den guten Zweck zu sammeln. Das Ganze war eine Spendenaktion für die Elterninitiative für krebskranke Kinder.



Bilderstrecke zum Thema Hüpfburg, Gemüse und Traktoren: Tag der offenen Tür im Knoblauchsland Unter dem Motto "Knoblauchsland - Gemüsebau in der Metropolregion" fand am Sonntag bereits der 27. "Tag der offenen Tür" im Knoblauchsland statt. Zwischen 10 und 16 Uhr öffneten rund 20 überwiegend landwirtschaftliche Betriebe ihre Pforten. Die Besucher konnten dabei so allerhand rund um den Gemüsebau in der Region erfahren.



