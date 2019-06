Bleibt der Sommer nur kurz? Am Donnerstag droht Abkühlung

In Nürnberg sind bis Mittwoch Temperaturen bis zu 32 Grad möglich - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die gute Nachricht zuerst: Von Montag bis Mittwoch können sich die Sonnenanbeter wieder auf sommerliche Temperaturen freuen. Doch, Sie ahnen es bereits: Der Donnerstag wird zum Spielverderber.

+++ Am Montag bleibt sich das Sommerwetter treu. Sonne und vereinzelt ein paar Quellwolken zieren den Nürnberger Himmel. Gewitter oder Regenschauer bleiben in Nordbayern die Ausnahme. Die Temperaturen können die 30-Grad-Marke überschreiten, das Thermometer steigt mindestens auf 26 Grad an. Auch Abends und in der Nacht bleiben die Temperaturen angenehm.

+++ Am Dienstag beehren Nürnberg weitere 13 Sonnenstunden (UV-Index 7). Niederschläge soll es den ganzen Tag über nicht geben. Es werden bis zu 29 Grad erreicht. Der Hitze-Trend findet dann am Mittwoch seinen Höhepunkt, bis zu 32 Grad sind dann möglich. Wer das Wetter für einen Biergarten- oder Eisdielen-Besuch nutzen möchte, der sollte dies bis dann getan haben. Denn schon am Mittwoch zieren drei Regenwolken die Tagesprognose. Auch die Werte sinken dann deutlich auf 20 bis 24 Grad ab.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com