Blumensamen und Gemüseernte: Darauf müssen Gärtner im August achten

Wir haben wieder einige Tipps rund um das heimische Grün zusammengestellt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Knackige Paprika, würziger Knoblauch oder doch lieber saftige Zwetschgen: Der August sorgt bei vielen Franken für reiche Ernte im heimischen Garten. Doch wann gießt man in der Sommerhitze seine Sprösslinge am besten, und welche Blumenzwiebeln sollte man für den kommenden Frühling einpflanzen? Darauf sollten Sie im kommenden Monat achten:

Gerade in der trockenen August-Hitze leiden die Pflänzchen im heimischen Garten am meisten. Da liegt ein schneller Griff zur Gießkanne nahe. Jedoch sollte man nicht einfach blindlings drauflos wässern – sondern spezielle Tageszeiten abwarten. Neben Tipps zum richtigen Gießen haben wir noch weitere Empfehlungen für Sie in unserer Bildergalerie zusammengefasst:

Bilderstrecke zum Thema An was Gartenbesitzer im August denken sollten Gärtner haben immer alle Hände voll zu tun. Die Frage nach dem Wann und Wie beschäftigt sie rund ums Jahr. Wann säe ich am besten was? Welcher Zeitpunkt ist der beste, um Obstbäume zu schneiden? Und wie oft sollte ich meinen Rasen mähen? Jeder Monat beschert neue Arbeiten, egal ob der Hobbygärtner einen Balkon, einen Kleingarten oder ein grünes Paradies besitzt. Zehn Punkte, was im August zu tun ist.



mch