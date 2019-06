Blutende Katzen gefunden: Serien-Tierquäler in Franken unterwegs

Ein Kater starb, einem anderen wurde Schwanz amputiert - Täter flüchtig - vor 52 Minuten

WÜSTENSELBITZ - Die Polizei geht von einer Serie aus: In den vergangenen Wochen wurden in Wüstenselbitz (Landkreis Hof) vier Katzen von einem Tierquäler verletzt. Einem Kater musste der Schwanz amputiert werden, ein anderer starb an seinen Blessuren.

Der Täter geht brutal vor, das zeigen die vier Fälle, die bislang bekannt sind. Bereits am 5. Juni fand eine Frau ihren Kater im Garten der Nachbarin, er blutete. In einer Tierklinik wurden wurden die Verletzungen am Kopf operativ behandelt - die am Schwanz waren aber so schwer, dass er amputiert werden musste. "Das Tier ist immer noch in der Klinik zur Behandlung", teilt die Polizei mit.

Am vergangenen Mittwoch traf es die Katze einer 55 Jahre alten Frau. Auch sie fand ihr Tier verletzt im Garten, offensichtlich wurde es durch eine Schlinge am Bein verletzt. Abgeschabtes Fleisch musste von einem Tierarzt wieder angenäht werden, außerdem habe der Veterinärmediziner eine ausgekugelte Hüfte diagnostiziert.

Als die Frau Anzeige erstattete, wurde bekannt - so formuliert es die Polizei - das zwei weitere Tiere Opfer des unbekannten Täters wurden. Eine Katze wurde so schwer misshandelt, dass sie an ihren Verletzungen starb. "Für diese beiden Fälle sind noch keine genauen Tatumstände bekannt", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Polizei Münchberg, die die Ermittlungen leitet, warnt vor dem Tierquäler. Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.

