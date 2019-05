Bluttat in der Oberpfalz: 34-Jähriger ersticht seinen Vater

GRAFENWÖHR - In Grafenwöhr eskalierte am Sonntagvormittag die Gewalt: Ein 34-Jähriger attackierte seinen Vater mit einem Messer und verletzte ihn dabei so schwer, dass er noch vor Ort starb. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Ein 34-Jähriger hat am Sonntag in Grafenwöhr seinen Vater mit einem Messer angegriffen und ihm damit tödliche Verletzungen zugefügt. Foto: News5



Wie die Polizei berichtet, griff der 34-Jährige gegen 10 Uhr seinen Vater mit einem Messer an und fügte ihm damit schwere Verletzungen zu. Die Mutter des Tatverdächtigen wurde nicht verletzt und setzte den Notruf ab, allerdings erlag der 57-Jährige noch vor Ort seinen Verletzungen. Der Tatverdächtige leidet nach ersten Erkenntnissen der Ermittler unter einer psychischen Erkrankung und konnte noch vor Ort widerstandslos festgenommen werden. Die Kripo Weiden prüft nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Weiden die weiteren Schritte. Ein Kriseninterventionsteam betreut die Angehörigen.

