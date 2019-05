Bocksbeutel, Bremser, Silvaner: Alles über den Frankenwein

In Unter- und Mittelfranken gehören Weinberge fest zum Landschaftsbild - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - Der Weinanbau in Franken hat eine lange Tradition, genau wie die bauchige Bocksbeutel-Flasche. Dabei stellen sich viele Fragen, zum Beispiel wie lange man einen Frankenwein lagern kann? Was die Fränkische Weinkönigin macht? Und wie lange es den Bocksbeutel schon gibt? Antworten und viele weitere interessante Fakten finden Sie hier.

