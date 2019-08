Bombe in Oberpfalz entdeckt: Evakuierung im vollen Gange

1500 Anwohner sollen Häuser räumen - Sprengkommando vor Ort - vor 32 Minuten

HASELMÜHL - Helle Aufregung herrscht am Mittwoch in Kümmersbruck: In einem Wohngebiet im Ortsteil Haselmühl wurde am Nachmittag bei Bauarbeiten eine Bombe entdeckt. Derzeit laufen die Evakuierungsmaßnahmen auf Hochtouren - 1500 Bewohner müssen ihre Häuser verlassen. Der Blindgänger soll noch heute entschärft werden.

In Kümmersbruck stießen Bauarbeiter am Mittwoch auf eine Weltkriegsbombe. Die Evakuierungsmaßnahmen laufen noch am Abend auf Hochtouren. © Polizei Oberpfalz



In Kümmersbruck stießen Bauarbeiter am Mittwoch auf eine Weltkriegsbombe. Die Evakuierungsmaßnahmen laufen noch am Abend auf Hochtouren. Foto: Polizei Oberpfalz



Wie die Polizei berichtet, haben Bauarbeiter den Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg gegen 16 Uhr im Ganghoferweg entdeckt. Die Fundstelle befindet sich auf der nördlichen Seite der Vilstraße etwa auf Höhe des Norma-Supermarktes in Richtung Rathaus. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem Blindgänger um eine amerikanische 225 Kilogramm schwere Bombe mit zwei Zündern und einer Sprengladung von 112 Kilo. Ein Sprengmeister wurde umgehend hinzugezogen.

Die Bombe soll noch am Mittwoch entschärft werden. Hierfür muss der Bereich um die Fundstelle in einem Sicherheitsradius von 500 Metern geräumt werden. In dem Zirkel des Räumungsradius befindet sich auch das Rathaus der Gemeinde sowie ein Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt, in dem 87 Bewohner gemeldet sind. Gegen 20.15 Uhr laufen die Evakuierungsmaßnahmen weiter, insgesamt 1500 Einwohner müssen ihre Häuser verlassen. Auch Straßensperrungen wurden bereits in Kraft gesetzt. 300 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind für die Evakuierung im Einsatz, so die Sprecherin.

Betreuungsstelle eingerichtet

Aus Sicherheitsgründen könne die Entschärfung der Bombe erst dann beginnen, wenn die Evakuierung vollständig abgeschlossen ist. Die dafür nötige Zeit könne aktuell noch nicht abgeschätzt werden. Für die betroffenen Bewohner ist im Jugendzentrum Klärwerk in der Bruno-Hofer-Straße 8 in Amberg eine Betreuungsstelle eingerichtet. Dort findet einer Pressemitteilung zufolge auch eine Versorgung und Betreuung durch die Hilfsorganisationen statt.

Unter der Telefonnummer 09621/890-369 bzw. 326 hat die Stadt eine Hilfshotline freigeschaltet.

#Bombe #Bombenfund #Kümmersbruck. Die Evakuierung der 1500 Personen dauert weiterhin an. Derzeit befinden sich 300 Kräfte im Einsatz. Umso schneller der Gefahrenbereich verlassen wird, umso schneller kann der Sprengmeister mit der Untersuchung der Bombe beginnen. pic.twitter.com/vraKimBoiy — Polizei Oberpfalz (@polizeiopf) August 14, 2019

Dieser Artikel wurde am Mittwoch gegen 20.20 Uhr aktualisiert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm