Bombendrohung im Landratsamt Cham: Entwarnung gegeben

Spürhunde im Einsatz - Hintergründe unklar - Landrat zeigte sich zuversichtlich - vor 1 Stunde

CHAM - Wegen einer Bombendrohung ist das Landratsamt in Cham am Freitagmorgen geräumt worden. Im Briefkasten eines Gemeindegebäudes in der Umgebung sei ein Zettel mit der Drohung gefunden worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz.

Die Polizei hat das Landratsamt Cham nach der Bombendrohung räumen lassen und durchsucht das Gebäude. © NEWS5/ Pieknik



Darauf sei das Landratsamt am Morgen vorsorglich evakuiert worden. Etwa 300 Mitarbeiter mussten dabei ihren Arbeitsplatz räumen. Das Umfeld des Landratsamts scheint aktuell von der Evakuierung nicht betroffen. Die Mittelbayerische Zeitung berichtet, dass "während der Evakuierung nur wenige Meter neben dem Gebäude etwa ein Fahrradkurs für Schulkinder" stattgefunden habe.

Im Notfall ist das Amt für Bürger erreichbar

Sieben Sprengstoffhunde durchsuchten am Vormittag alle Zimmer der Behörde. Kurz nach 13 Uhr wurde Entwarnung gegeben.

Das Landratsamt wird heute den ganzen Tag geschlossen bleiben, ist aber für Notfälle unter Tel. (0 99 71) 7 82 00 oder per E-Mail an pressestelle@lra.landkreis-cham.de erreichbar.

Die KfZ-Zulassungen in den Außenstellen des Landratsamts in Waldmünchen, Bad Kötzting und Roding blieben geöffnet, wurden jedoch auch von der Polizei auf eine mögliche Gefährdung hin geprüft.

Polizei wird das ganze Wochenende über Streife fahren

Da der oder die Verursacher der Drohung noch nicht ermittelt werden konnten, wird die Polizei über das Wochenende alle zum Landratsamt gehörenden Gebäude bestreifen, teilte das Landratsamt mit. Der Landrat Franz Löffler geht davon aus, dass am kommenden Montag der Dienstbetrieb wieder uneingeschränkt gewährleistet ist.

Weiterhin unklar ist, in welchem Zusammenhang die Drohung steht. Ende März waren bundesweit mehrere Stadtverwaltungen in Deutschland wegen Bombendrohungen geräumt worden, darunter das Augsburger Rathaus.

Dieser Artikel wurde am Freitag, 3. Mai 2019, um 13.57 Uhr aktualisiert.

dpa, nb, aha