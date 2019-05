Bombendrohung im Landratsamt Cham: Spürhunde unterwegs

Die Hintergründe sind noch völlig unklar - Die Polizei ist vor Ort - vor 1 Stunde

CHAM - Wegen einer Bombendrohung ist das Landratsamt in Cham am Freitagmorgen geräumt worden. Im Briefkasten eines Gemeindegebäudes in der Umgebung sei ein Zettel mit der Drohung gefunden worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz.

Die Polizei hat das Landratsamt Cham nach der Bombendrohung räumen lassen und durchsucht das Gebäude. © NEWS5/ Pieknik



Die Polizei hat das Landratsamt Cham nach der Bombendrohung räumen lassen und durchsucht das Gebäude. Foto: NEWS5/ Pieknik



Darauf sei das Landratsamt am Morgen vorsorglich evakuiert worden. Etwa 300 Mitarbeiter mussten dabei ihren Arbeitsplatz räumen. Die Polizei hat den Gefahrenbereich abgesperrt.

Nun durchsuchen Sprengstoffhunde alle Zimmer der Behörde. „Das kann eine Weile dauern“, sagte Chams Landrat Franz Löffler dem BR.

"Eine Einschätzung hinsichtlich der Ernsthaftigkeit der Drohung kann derzeit nicht erfolgen", teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Sie nehme jedoch jede Drohung ernst und führe entsprechende Maßnahmen durch.

Unklar ist, in welchem Zusammenhang die Drohung steht. Ende März waren bundesweit mehrere Stadtverwaltungen in Deutschland wegen Bombendrohungen geräumt worden, darunter das Augsburger Rathaus.

Dieser Artikel wurde am Freitag, 3. Mai 2019, um 10.56 Uhr aktualisiert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa, nb, aha