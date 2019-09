Bombenfund in Nürnberg: Die Bilder zum Einsatz

Die Fliegerbombe wurde bei Bauarbeiten entdeckt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Donnerstagvormittag wurde in Nürnberg eine Bombe in Kleinreuth gefunden. Die Polizei musste den Bereich weiträumig absperren. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Bilderstrecke zum Thema Bombenfund in Kleinreuth: Polizei sperrt Fundort weiträumig ab Am Donnerstagvormittag haben Bauarbeiter eine Fliegerbombe im Nürnberger Stadtteil Kleinreuth h.d. Veste gefunden. Ein Sprengkommando ist bereits vor Ort. Die Polizei hat den Fundort im Umkreis von einem Kilometer abgesperrt. Die Entschärfung soll noch heute stattfinden.



