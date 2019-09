Am Donnerstag verhinderte die Burglengenfelder Feuerwehr Schlimmeres: Ein Brand war in einem Holzschuppen in der Altstadt ausgebrochen und hatte sich auf das Dach eines Nachbargebäudes ausgeweitet. Den Einsatzkräften gelang es, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Mehrere Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Besonders Glück hatte eine kleine Taube, die von der Feuerwehr aus dem Brandschutt geborgen wurde. © NEWS5 / Hanke

