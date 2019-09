Brand in Burglengenfelder Altstadt: Feuerwehr rettet kleine Taube

Bei dem Feuer wurden mehrere Personen verletzt - vor 1 Stunde

BURGLENGENFELD - In der oberpfälzsichen Stadt Burglengenfeld kam es am Donnerstag zu einem Großeinsatz in der Altstadt: Ein Holzschuppen stand in Flammen. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres - und rettete sogar eine kleine Taube aus dem Schutt.

Diese kleine Taube hatte Glück: Die Feuerwehr rettete sie aus dem Brandschutt in Burglengenfeld. © NEWS5 / Hanke



Eine Rauchsäule mitten über der Altstadt: Ein Brand in der Oberpfalz sorgte am Donnerstag für ein Großaufgebot der Feuerwehr. Ein Notruf berichtete zunächst gegen 17 Uhr von einer Rauchsäule über Burglengenfeld.

Die ersten Wehrmänner, die in der betroffenen Rathausstraße eintrafen, fanden den Brandherd im Innenhof einer Metzgerei. Dort stand ein Holzschuppen lichterloh in Flammen.

Zunächst sah es gegen 17.30 Uhr so aus, als wäre die Situation unter Kontrolle, doch dann gab es in der Parallelstraße plötzlich erneuten Alarm: Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Lichtstraße hatte ebenfalls Feuer gefangen. Den Einsatzkräften gelang es mittels des Einsatzes einer Drehleiter, den Dachstuhl weitgehend zu retten. Einige Personen erlitten mehreren Medienberichten zufolge Rauchgasvergiftungen, die Altstadt wurde vor größerem Schaden bewahrt.

Besonders viel Glück hatte auch eine junge Taube: Die Feuerwehrkräfte retteten sie lebendig und nur ein wenig rußig aus dem Brandschutt.

