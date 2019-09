Brand in Nördlinger Tiefgarage: Feuerwehrleute erleiden Rauchvergiftung

vor 1 Stunde

NÖRDLINGEN - In einer Tiefgarage in Nördlingen ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen übernommen.

Mittwochabend stand eine Tiefgarage in Nördlingen in Flammen. Die Löscharbeiten zogen sich bis tief in die Nacht zum Donnerstag. Die Einsatzkräfte haben den Brand unter Kontrolle bekommen, aber die Garage ist derzeit nicht betretbar, was die laufenden Ermittlungen erschwert.

Ein Statiker war vor Ort. Wie die Polizei Schwaben mitteilte, wurden vier Menschen verletzt, davon drei Feuerwehrleute und ein Hausmeister. Sie erlitten eine Rauchvergiftung. Warum die Garage brannte und wie viele Autos betroffen sind, kann die Polizei laut dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht mitteilen. Den Brand zu rekonstruieren kann sogar Wochen dauern, so die Polizei.

